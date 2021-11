Die Fraktion von Bündnis‘90/Die Grünen will die Parkraumbewirtschaftung in die Hände der Kommunen übertragen. Eine Deckelung der Parkgebühren auf höchstens 50 Cent pro Stunde sei im Hinblick auf die allgemeine Preisentwicklung nicht zu rechtfertigen. Die AfD beantragt, dass Kinder in Schulen und Kitas bis zur vierten Klasse ein kostenloses Mittagessen erhalten.