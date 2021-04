Nun könnte man meinen, dass beispielsweise im Rundfunkrat demnächst weniger Politikerinnen und Politiker sitzen. Doch das ist nicht so. In der Neufassung des MDR-Staatsvertrages ist stattdessen vorgesehen, die Gremien zu vergrößern. Im Rundfunkrat sitzen statt wie bisher 43 künftig 50 Mitglieder. Neue Mitglieder kommen also hinzu, zusätzlich werden nun auch Migranten sowie Schwule und Lesben durch ihre jeweiligen Verbände vertreten sein. Was der MDR-Staatsvertrag regelt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Kritik an der Vergrößerung der Gremien

An der Vergrößerung der Gremien gibt es Kritik. Werner Hahn, Journalist und Jurist, war viele Jahre Justiziar des Norddeutschen Rundfunks. Er wurde als Sachverständiger im Medienausschuss des Landtages zu dem Gesetzentwurf des MDR-Staatsvertrages gehört. "Das Anwachsen der Mitgliederzahl im Rundfunkrat ist ein politisches Manöver", so Hahn. Die bisherigen staatlichen Vertreter könnten bleiben, niemand müsse auf einen Platz verzichten, ohne die Grenze von einem Drittel zu überschreiten. Man hätte das auch mit der bisherigen Größe des Gremiums erreichen können.

Ein weiterer Sachverständiger Professor Hubertus Gersdorf, Lehrstuhlinhaber für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Medienrecht an der Universität Leipzig, geht mit seiner Kritik sogar noch einen Schritt weiter. Er findet, dass Politiker und Behördenvertreter überhaupt nichts in den Aufsichtsgremien zu suchen haben. Gersdorf begründet das so: "Warum? Der Staat soll auch durch öffentlich-rechtliche Medien kontrolliert werden. Und wenn der zu kontrollierende Einfluss auf die publizistische Berichterstattung des öffentlichen-rechtlichen Rundfunks gewinnen kann, dann leidet darunter die Kontrolle."

Der Medienrechtler Gersdorf zieht den Schluss, dass Sender wie das ZDF oder der MDR der Gesellschaft und nicht dem Staat gehören. "Dem Gesetzgeber stünde es frei, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht nur staatsfern, sondern staatsfrei zu organisieren."

Standorte des MDR in den drei Ländern

Ein weiterer Knackpunkt des MDR-Staatsvertrages – und das schon seit Jahren – ist die Frage: Wie ist der MDR auf die drei Länder verteilt? Das legt übrigens nicht der Sender fest, sondern die drei Länder. Im MDR-Staatsvertrag steht, dass jedes Bundesland ein eigenes Landesfunkhaus in seiner Hauptstadt hat. Soweit so gleich verteilt. Doch, daneben gibt es in Sachsen und Sachsen-Anhalt noch zwei weitere Standorte. Leipzig – der größte Standort mit der Senderzentrale und den Schwerpunkten Information und Sport. Und Halle, die bisherige Hörfunkzentrale, mit den Schwerpunkten Kultur und Bildung. Die Standorte des MDR in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das alles soll auch so bleiben. Thüringen fühlt sich benachteiligt. Zwar hat der Kinderkanal seinen Sitz als einzige ARD-Anstalt, unter Federführung des MDR, in Erfurt, gehört aber formal nicht zum MDR. Im Gesetzentwurf zur Neufassung des Staatsvertrages ist nun festgeschrieben, dass auch der Sitz der MDR-Tochterfirma MDR Media in Erfurt ist. Doch das reicht Thüringen nicht. Deshalb haben die drei Ländern nun in das neue Dokument eine Regelung aufgenommen, nach der mehr nach Thüringen zu geben ist. Mehr Geld natürlich. Das Ganze nennt sich ländergerechte Ressourcenverteilung.

Die Formulierung im Gesetzesentwurf zum MDR-Staatsvertrag lautet genau: "Die Intendantin oder der Intendant hat im Rahmen des Möglichen darauf hinzuwirken, dass den Ländern ihre Anteile an den Einnahmen des MDR mittelfristig zu Gute kommen." Aus dem Gesetzesentwurf zum MDR-Staatsvertrag Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Thüringens Kritik an der Ressourcenverteilung