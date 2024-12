Die schwarz-rot-gelbe Koalition will das Tariftreue- und Vergabegesetz in Sachsen-Anhalt überarbeiten . Ziel ist es, bürokratische Hürden für Unternehmen bei öffentlichen Aufträgen zu überprüfen und gegebenenfalls abzubauen, wie Vertreter von CDU, SPD und FDP im Landtag deutlich machten. Die Christdemokraten und die Liberalen würden das Gesetz gerne ganz abschaffen , die Sozialdemokraten schließen das jedoch aus.

Das novellierte Tariftreue- und Vergabegesetz ist in Sachsen-Anhalt Anfang 2023 in Kraft getreten. Darin ist geregelt, dass möglichst nur noch solche Unternehmen bei öffentlichen Aufträgen Geld kassieren, die ihren Beschäftigten Tariflohn zahlen. Für Betriebe, die das nicht erfüllen können, gilt ein landesspezifisch festgeschriebener Vergabe-Mindestlohn. Es gibt jedoch Kritik an bürokratischen Hürden und Dokumentationspflichten.