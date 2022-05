Im Gegenteil haben viele im Landtag die Wahrnehmung, dass die AfD noch rücksichtsloser in ihrer Wortwahl werde. Auch persönliche Angriffe auf andere Abgeordnete hätten zugenommen. Gleichzeitig spottet man über vermeintlich falschen "Preußenstolz" der AfD oder nennt diese gleich "Faschos". Aus der AfD-Fraktion selbst dringt keine Kritik am Kurs der Fraktionsführung an die Öffentlichkeit. Auch nicht von Hagen Kohl.

Dennoch herrschte auf den Landtagsfluren nach der Abstimmung Erleichterung. Zu oft waren Abstimmungen in der Vergangenheit knapp ausgegangen. Zu oft hatten CDU-Abgeordnete im Verdacht gestanden, mit der AfD gestimmt zu haben oder stimmen zu wollen. Und auch wenn Kohl in der geheimen Abstimmung wieder mindestens acht Stimmen aus anderen Fraktionen erhalten haben muss: Für einige war das Ergebnis offenbar deutlicher als erwartet.

Was nun also für die AfD? Aus seiner Sicht habe ein erneuter Anlauf für einen Landtagsvize "in dieser Legislatur" keinen Sinn mehr, sagte Fraktionschef Kirchner am Mittwoch. Die Entscheidung obliege letztendlich aber der Fraktion. Er hofft auf eine Neusortierung der politischen Verhältnisse nach der Landtagswahl in vier Jahren.