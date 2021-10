Fünf Jahre lang lag die Zuständigkeit für Sachsen-Anhalts Landwirtschaft und Forsten in grünen Händen – jetzt hat CDU-Minister Sven Schulze übernommen und setzt auf ein verbessertes Verhältnis zu den Verbänden.

"Das habe ich jetzt als Minister als eine meiner ersten Aufgaben gesehen, dass ich diese Kommunikation, die in den letzten Jahren ja dann doch auch durchaus gestört war zwischen der Politik, zwischen dem zuständigen Ministerium und den Verbänden wieder neu ins Leben rufe", sagte Schulze am Samstag nach einem mehrstündigen Gespräch mit Vertretern von rund 20 Verbänden in Magdeburg. "Es gab ein sehr positives Feedback."