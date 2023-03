Lehrkräfte in Sachsen-Anhalt sollen künftig eine Stunde mehr pro Woche unterrichten. Das hat das Kabinett am Dienstag endgültig beschlossen. Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) erklärte am Nachmittag in Magdeburg, dass die verpflichtende "Vorgriffsstunde" ab April für fünf Jahre eingeführt werde. In der Praxis heißt das, dass die Mehrarbeit ab dem 11. April fällig wird, da zuvor zunächst die Osterferien einschließlich der Feiertage anstehen. Beim Bildungsgipfel im Januar war angekündigt worden, dass die die Regelung bereits ab dem zweiten Schulhalbjahr im Februar gelten solle, zuletzt war von einer Einführug Mitte März die Rede. Feußner erklärte, vor der Umsetzung der Pläne seien zuletzt noch die Verbände angehört worden.