Bis Ende 2026 Bildungsministerium will weiter um Lehrkräfte aus dem Ausland werben

Hauptinhalt

08. Mai 2025, 13:33 Uhr

Sachsen-Anhalts Bildungsministerium will noch bis Ende 2026 Lehrkräfte aus dem Ausland anwerben. Pro Jahr wird dafür rund eine Million Euro an Agenturen gezahlt. Das Vorhaben war zuletzt aus dem Doppelhaushalt gestrichen worden. Ministerin Feußner will es nun anderweitig finanzieren.