Monika Hohmann (Linke) hält das Programm zudem für inneffektiv. Nur zwei Drittel von den etwa 200 angeworbenen Lehrkräften seien geblieben. "Wenn wir in den ganzen Jahren mittlerweile 200 rekrutiert haben und davon ist schon ein Drittel wieder abgesprungen, dann halte ich natürlich so ein Programm für nicht so zielführend."

Genaue Weiterfinanzierung noch unklar

Bildrechte: picture alliance/dpa Bildungsministerin Eva Feußner sagte, die Weiterführung des Programms sei aufgrund des Lehrkräftemangels alternativlos gewesen. Es gehe um etwa ein Prozent der Unterrichtsdeckung. Die etwa zwei Millionen Euro in diesem und im kommenden Jahr will Feußner aus eigenen Haushaltsmitteln nehmen und an anderer Stelle sparen. Woher genau, konnte die CDU-Politikerin im Ausschuss nicht sagen.

In einer Mitteilung erklärte Feußner zudem, die Kosten für das Headhunter-Programm lägen deutlich unter dem bundesweiten Schnitt vergleichbarer Programme. Zudem sei "die Investition in die Gewinnung dieser Lehrkräfte effizienter als die Ausbildung an den Hochschulen, bei der rund die Hälfte der Studierenden das Lehramtsstudium nicht abschließt", so Feußner.