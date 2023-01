Nach Angaben des Bildungsministeriums arbeiteten zum Stichtag am 5. Oktober 14.030 Lehrkräfte im Schuldienst an den allgemeinbildenden Schulen. Davon arbeiteten 2.500 in Teilzeit. Rein rechnerisch: Würden alle in Vollzeit arbeiten, würde das dem Ministerium zufolge etwa 570 zusätzlichen Vollzeitkräften entsprechen. Für eine vollständige Unterrichtsversorgung fehlte zum Stichtag Anfang Oktober das Volumen von 846,6 Vollzeitlehrkräften.



Dazu kommt: Viele Lehrer schieben schon jetzt Überstunden. 2022 haben sich insgesamt rund 3.300 Lehrkräfte Überstunden im Umfang von etwa 150.000 Unterrichtsstunden auszahlen lassen, wie es aus dem Ministerium hieß. Das entspreche rund 150 Vollzeitstellen. Bei einer durchschnittlichen Vergütung von etwa 45 Euro pro Unterrichtsstunde hätten sich Gesamtkosten in Höhe von rund 6,75 Millionen Euro ergeben. Die Summe habe sich in den vergangenen Jahren gesteigert.