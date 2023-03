Nach Haseloffs Kritik Streit um IWH: Willingmann stärkt halleschem Wissenschaftler den Rücken

Viele Milliarden Euro Steuergeld sollen in die Ansiedlung von Intel in Magdeburg fließen – für den Bau einer riesigen Chipfabrik. Der Chef des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle hat das kritisiert und damit den Ärger von Ministerpräsident Haseloff auf sich gezogen. Nun hat der Wirtschaftsforscher Unterstützung aus der Landesregierung erhalten.