Öffentliche Stellen setzen Leichte Sprache nur langsam um

Zumindest die Idee, Behördenschreiben auch einen Brief in Leichter Sprache beizulegen, ist auch in Magdeburg angekommen – in der Theorie.

Bildrechte: ARD.de In einer Stellungnahme der Stadtverwaltung zu einer Anfrage aus dem Stadtrat Magdeburg steht: "In allen Bereichen der Stadtverwaltung sollten behördliche Schreiben in Einfacher Sprache formuliert werden und ein Beiblatt in Leichter Sprache zu dem behördlichen Schreiben für die Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt zur Verfügung gestellt werden."



In der Stellungnahme steht allerdings auch deutlich, dass in Sachen Leichter Sprache auch in Magdeburg noch Handlungsbedarf bestehe. Insbesondere bei behördlichen Schreiben wie Leistungsbescheiden finde Leichte Sprache bisher nur sehr punktuell im Eingliederungshilfebereich und bei der Arbeit der Fallmanager Anwendung.

Ähnlich klingt das auch beim Ministerium für Soziales, das MDR SACHSEN-ANHALT als eine weitere öffentliche Stelle in Sachsen-Anhalt auch zum Thema Leichte Sprache angefragt hat: Das Ministerium stelle "anlassbezogen" Informationen in Leichter Sprache zur Verfügung. Die Bereitstellung verschiedener barrierefreier Formate könne allerdings "nur sukzessive erfolgen". Eine Anfrage zur Thematik an die Pressestelle der Stadt Dessau-Roßlau blieb bis zur Veröffentlichung dieses Artikels unbeantwortet.

Leichte Sprache wird von Überwachungsstelle nicht geprüft