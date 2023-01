Die gesundheitspolitische Sprecherin der Partei, Nicole Anger, sagte: "Der seit Jahren andauernde Pflegenotstand, die Belastungen der Pandemie und der Energiekrise haben das Gesundheitswesen in Sachsen-Anhalt in die Nähe des Abgrundes getrieben." Dass die Gesundheitsministerin es in dieser akuten Notsituation offenbar versäumt habe, die Vergütung auf den Weg zu bringen, sei aus gesundheitspolitischer Sicht geradezu fahrlässig und lasse an ihrer Eignung zweifeln.