Vor dem am Freitag beginnenden Bundesparteitag in Erfurt hat der sachsen-anhaltische Linken-Politiker Wulf Gallert die Situation seiner Partei als ausgesprochen schwierig bezeichnet. Nach den Wahlniederlagen in den vergangenen Jahren gebe es eine ganze Reihe von inhaltlichen Fragen zu klären.

So müsse man zuerst eindeutig die Frage beantworten, was eine linke Partei im 21. Jahrhundert bedeute. Er mahnte seine Partei, sich darüber im Klaren zu sein, dass man diese Frage derzeit nicht für die Leute überzeugend beantworten könne. Dabei müsse man auch fragen, in welchem Verhältnis inhaltliche Positionen zur Realität stünden. Diese inhaltliche Klärung sei wichtiger als die Frage nach neuen Köpfen an der Spitze der Partei.