Landesparteitag in Magdeburg Die Linke: Böttger und Lange bleiben Landesvorsitzende

07. September 2024, 20:02 Uhr

Janina Böttger und Hendrik Lange führen die Linke in Sachsen-Anhalt weiterhin als Doppelspitze an. Bei der Wahl für den Landesvorstand konnten sie die Genossinnen und Genossen erneut überzeugen. Herausforderer Alexander Sorge kritisierte die beiden in seiner Rede scharf, scheiterte bei der Wahl jedoch.