An diesem Samstag soll sich das ändern: Nach mehr als 14 Monaten will die Linke auf dem Parteitag in Aschersleben einen neuen Co-Vorsitzenden wählen. Dafür kandidiert Hendrik Lange aus Halle – und der sieht die "Kluft" zwischen Partei und Landtagsfraktion mittlerweile deutlich verkleinert. "Es gibt einen guten Austausch", sagt Lange im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Als Vorsitzender wolle er diesen Prozess fortsetzen.

Seit 2008 im Landtag Hendrik Lange wurde 1977 in Quedlinburg geboren, 2005 absolvierte er seinen Abschluss zum Diplom-Biologen an der Uni Halle. Seit 2004 ist er für die Linkspartei Stadtratsmitglied in Halle, seit 2008 auch Mitglied des Landtags in Magdeburg. 2019 unterlag Lange bei der Oberbürgermeisterwahl in Halle dem gewählten Amtsinhaber Bernd Wiegand erst in der Stichwahl.

Doch wohin steuert Sachsen-Anhalts Linke in einer Zeit, in der die Partei bundesweit in einer existenziellen Krise steckt? Man brauche ein "klares Profil", sagt Lange, dadurch werde man für die Wählerschaft attraktiv. Heißt: Konkrete Politik für die Menschen vor Ort machen. "In den Ländern, in denen wir mitregiert haben, wird unsere Politik gewürdigt." Er verweist auf gute Wahlergebnisse in Berlin und Bremen sowie die Zustimmungswerte für den linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow in Thüringen.