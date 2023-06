Parteitag in Aschersleben Lange neuer Co-Vorsitzender der Linken in Sachsen-Anhalt

Zwei Hallenser führen ab sofort die Linkspartei in Sachsen-Anhalt. Auf einem Parteitag in Aschersleben ist der Landtagsabgeordnete Hendrik Lange am Sonnabend zum Co-Vorsitzenden neben Janina Böttger gewählt worden. Lange folgt auf Stefan Gebhardt. Gebhardt, der im vergangenen Jahr eine Woche nach seiner Wahl zurückgetreten war.