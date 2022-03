Der Linken-Politiker Stefan Gebhardt ist mit sofortiger Wirkung als Landesvorsitzender seiner Partei zurückgetreten – nur eine Woche nach seiner Wiederwahl. Das bestätigte Gebhardt am Sonntag MDR SACHSEN-ANHALT. Zuvor hatte die Mitteldeutsche Zeitung berichtet und sich auf ein Schreiben von Gebhardt an seine Partei berufen. Darin beklagt Gebhardt dem Bericht zufolge, dass bei dem Parteitag voriges Wochenende in Leuna Gräben innerhalb der Partei sichtbarer geworden seien.