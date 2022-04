Ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin für den zurückgetretenen Linken-Chef Stefan Gebhardt will die Partei innerhalb eines Jahres finden. Landesvorsitzende Janina Böttger sagte am Samstag, es solle im Herbst oder nächsten Frühjahr einen Landesparteitag geben. Am Samstag hatte die Linke in Sachsen-Anhalt eine Vorstandsklausur durchgeführt. Dort seien Aufgaben verteilt und Sachthemen besprochen worden.