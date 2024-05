Das Pilotprojekt war im Dezember im Landtag beschlossen worden. Auf ausgewählten Strecken in Sachsen-Anhalt sollen demnach statt 40 künftig 44 Tonnen schwere Lkw in Sachsen-Anhalt unterwegs sein dürfen. Dadurch soll unter anderem der Verkehr etwas entlastet werden, weil theoretisch weniger Fahrten für die gleiche Menge an Waren nötig sind. Für das Pilotprojekt war eine Ausnahmegenehmigung beim Bundesverkehrsministerium beantragt worden. Vorgesehen ist den Plänen zufolge auch eine wissenschaftliche Begleitung des Feldversuchs durch das Fraunhofer-Institut.