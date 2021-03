Mehr Transparenz? Absolut notwendig, sagt Norman Loeckel von Transparency International, verantwortlich für das Thema Lobbyregulierung. Auch wenn der klassische Großlobbyismus, wie er in der Bundeshauptstadt Berlin oder Ländern wie Bayern, Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen vorkomme, in den kleineren Bundesländern nicht stattfinde, gebe es natürlich Einfluss, ist Loeckel sicher: "Auch die regulären Verbände – und sei es der Bauernverband – treffen sich natürlich auch mit den Mitarbeitern in den Ministerien, um ihre Anliegen zu diskutieren. Das ist sogar wichtig, dass es einen Kontakt zur Realität gibt, damit die Ministerien wissen, was in der Wirtschaft und in den Verbänden läuft."