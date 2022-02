Sachsen-Anhalt will die 2G-Regelung im Einzelhandel kippen. "Dass 2G im Einzelhandel fällt, ist klar", sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Mittwoch. Am kommenden Dienstag werde das Kabinett den Beschluss fassen und zeitnah nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch auf den Weg bringen. "Wir wollen die Beschlüsse als Paket fassen mit Regelungen für die Schulen, den Sport und die Gastronomie", sagte Haseloff.

Wenn die Omikron-Welle abebbe, müsse es auch wieder "Möglichkeiten des Öffnens und Lockerns" geben, sagte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Mittwoch. Auch in anderen Bereichen soll die 2G+-Regel auf 2G zurückgefahren werden. Die einzelnen Lockerungen seien noch im Entscheidungsprozess, sagte Grimm-Benne. Am kommenden Dienstag werde das Kabinett einen Beschluss fassen.

Auch Wirtschaftsminister für Abschaffung von 2G