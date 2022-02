In Sachsen-Anhalt wird eine Lockerung der Corona-Maßnahmen immer wahrscheinlicher. Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) sagte am Mittwoch im Landtag, die Regierung werde kommenden Dienstag über die Rücknahme von Beschränkungen beraten. Dazu gehöre ein mögliches Ende der 2G-Regel im Einzelhandel, die durch einen Pflicht zum Tragen von FFP2-Maken ersetzt werden könnte. Außerdem könnte in anderen Bereichen die 2G+-Regel auf 2G zurückgefahren werden. Die einzelnen Lockerungen seien noch im Entscheidungsprozess, sagte Grimm-Benne.

Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) hatte ein Ende der 2G-Regelung im Einzelhandel bereits am Dienstag ins Gespräch gebracht. "Ich empfehle das Tragen einer FFP2-Maske in allen Bereichen des Einzelhandels als maximales Mittel", sagte er der "Mitteldeutschen Zeitung". Er wolle einheitliche Regeln für den gesamten Handel erreichen, so Schulze. Seinen Vorschlag habe er in eine regierungsinterne Arbeitsgruppe eingebracht, die bis kommenden Dienstag Empfehlungen für das Kabinett erarbeiten soll.