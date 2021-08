Nach Informationen der Staatskanzlei sollen die Luftfilter ausschließlich für schlecht zu belüftende Räume beschafft werden, die in die Kategorie 2 der Klassifikation des Umweltbundesamts fallen. Derzeit ermittele das Bildungsministerium den Bedarf der Schulen. Weiter teilte die Staatskanzlei mit, dass auch bereits angeschaffte Filter mit dem Geld finanziert werden könnten. Anträge seien rückwirkend bis zum 1. Mai möglich.



Aus dem Altmarkkreis Salzwedel hieß es am Dienstag, dass sich dort alle 456 Klassenräume von Schulen in Kreisträgerschaft vollständig lüften ließen. Somit kämen mobile Luftfilter also gar nicht in Frage. "Da es nur eine Förderung für die Kategorie 2 gibt, mussten wir uns eigene Gedanken machen", erklärte Landrat Michael Ziche (CDU).



Anders sieht es im Burgenlandkreis aus. Hier sollen 140 mobile Luftfilteranlagen in Klassenräumen eingesetzt werden, die sich schlecht lüften ließen.