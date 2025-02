Als Verteidigungspolitiker reiste Faber in den vergangenen Jahren fünf Mal in die Ukraine und machte sich vor Ort ein Bild von der Situation. "Ich habe Leute getroffen, die in ihren Wohnungen bombardiert wurden, ich habe zerstörte Krankenhäuser gesehen, das will alles keiner erleben", sagt Faber. Neben der unmittelbaren Unterstützung mit Waffen für die Ukraine bedeutet es für den FDP-Mann auch eine Notwendigkeit zur besseren Ausstattung der eigenen Streitkräfte. "Gerade wenn jemand in Europa seine Nachbarländer überfällt, ist es wichtig, dass wir eine starke Bundeswehr haben, die auch abschreckt, damit wir hier weiter in Frieden leben können", sagt der Stendaler.