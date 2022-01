Das Konzept sieht Folgendes vor:

I. Stufe: In einem Teil des ehemaligen Krankenhauses wird ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) geschaffen, das auch abends und samstags geöffnet ist. Hier sollen insgesamt drei Ärzte arbeiten. Sie alle sind Hausärzte.



II. Stufe: Eine pflegerische Überwachung wird eingerichtet. Patienten können dann auch über Nacht im MVZ bleiben. Ein Arzt oder eine Ärztin ist dann allerdings nicht vor Ort. Salus-Geschäftsführer Richter geht derzeit von sechs bis zehn Betten aus. Festgelegt ist das allerdings noch nicht.



III. Stufe: Facharztpraxen werden an das MVZ angeschlossen. Dadurch können nicht nur Notfälle vor Ort behandelt werden.

Personalmangel sorgt für Startschwierigkeiten

Für Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) handelt es sich um ein bundesweit einmaliges Konzept Bildrechte: imago/Christian Schroedter

Einen genauen Zeitplan blieben Grimm-Benne und Richter den Abgeordneten schuldig. Zwar hat die Salus Altmark Holding für die erste Stufe bereits im vergangenen Jahr die Stellen ausgeschrieben. Bislang fand sich allerdings noch niemand dafür. Eine interessierte Internistin habe zunächst nicht die Hausarztstellen übernehmen wollen, die die Kassenärztliche Vereinigung am Ort vorschreibt.

Geschäftsführer Richter im Ausschuss: "Man kann niemanden zwingen, nach Havelberg zu gehen." Er kündigte weitere Werbemaßnahmen an und überlegt, eine Personalvermittlung einzuschalten. Im Gespräch mit dem MDR betonte er die Vorteile für Medizinerinnen und Mediziner: "Der Modellcharakter führt dazu, dass man auch neue, innovative Dinge ausprobieren kann." Das MVZ selbst sei rein technisch binnen weniger Wochen betriebsbereit. Notfalls starte man auch erstmal mit einer Teilzeitstelle, so Richter.

In ein ähnliches Horn bließ die Ministerin. Grimm-Benne forderte vom Landtag mehr "Optimismus", es gehe um ein einmaliges Projekt mit dem Sachsen-Anhalt bundesweit zeigen könne, wie sich die Versorgung im ländlichen Raum absichern lässt.

Modellprojekt wird aus Sondervermögen finanziert

Neu im Vergleich zu bisherigen Ankündigungen für das Projekt ist: Mit dem Corona-Sondervermögen steht nun endlich auch das nötige Geld für solche Modellvorhaben zur Verfügung. Grimm-Benne hofft, dass es sich um eine Anschubfinanzierung handelt. Schließlich wolle die neue Bundesregierung die Krankenhausfinanzierung reformieren, wovon dann auch Zentren wie das für Havelberg geplante profitieren würden.

Sie verwies zudem auf das novellierte Landesrettungsdienstgesetz, Digitalisierungsprojekte im Rettungswesen und weitere Mittel für den Ausbau von Telemedizin im Sondervermögen. All diese würden bald ebenfalls zu einer Verbesserung vor Ort beitragen.

Eine Zweiflerin an dem Projekt war am Mittwoch nicht mit im Landtag: Die Kassenärztliche Vereinigung geht laut Salus und Sozialministerium derzeit nicht davon aus, dass es überhaupt so viel Bedarf gibt, wie derzeit an Angebot für Havelberg geplant wird. Entsprechend unterstützt sie nur eine der drei ausgeschriebenen Arztstellen.

Salus und Land stehen dennoch hinter dem Projekt. Jürgen Richter sagte, für die ersten Jahre werde selbst in der ersten Stufe jährlich ein Defizit von bis zu 100.000 Euro erwartet. Das sei aber auch ohne Landesmittel ausgleichbar.

Opposition sieht viele offene Fragen

Zwar unterstützten Mitglieder aller sechs Fraktionen im Ausschuss grundsätzlich den Plan, es gab aber auch viel Kritik. Ulrich Siegmund (AfD) sah seit zwei Jahren kaum Fortschritte in den Planungen. Er forderte weitere finanzielle Aufwendungen und den Einsatz von Honorarärzten in Havelberg. Laut Holding-Geschäftsführer Richter sei Letzteres aber nicht zielführend.

Ginge es nach Susan Sziborra-Seidlitz (Grüne) wäre bereits eine ganzzeitig verfügbare Notfallversorgung in das Konzept integriert.

Wulf Gallert (Die Linke und Vereinsmitglied in Havelberg) bemängelte, dass es weiterhin keinen konkreten Zeitplan gebe. Auch sei nicht klar, nach welchen Kriterien weitere notwendige Modellprojekte erarbeitet werden sollen.

Denn sowohl Grimm-Benne als auch Richter betonten zwar, dass das Gesundheitszentrum in Havelberg "Vorbildcharakter" für andere Standorte im Land habe. Gleichzeitig sagte die Ministerin, die Situation und Anforderungen lassen sich weder auf Genthin noch auf Gardelegen übertragen. In beiden Städten im Landesnorden wurde in der Vergangenheit ebenfalls die medizinische Versorgung zurückgefahren - und damit die Fahrtzeit für viele Notfälle erhöht.

Auch Lösungen für Gardelegen und Genthin in Arbeit