Dass sich so wenige Betriebe an die Mehrwegangebotspflicht halten, hängt laut Greenpeace und der Deutschen Umwelthilfe vor allem damit zusammen, dass es so wenig Kontrollen gibt. Das kritisiert auch Recup. Eine Sprecherin von Greenpeace sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass das Gesetz in den Bundesländern umgesetzt werden muss. Dort seien die Umwelt- und die Ordnungsämter zuständig. Diese könnten bei mehrfachen Verstößen gegen die Mehrwegangebotspflicht Strafen von bis zu 10.000 Euro verhängen. Davon werde allerdings kaum Gebrauch gemacht.