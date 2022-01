Landtagswahl und Bundestagswahl – die Menschen in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Jahr gleich zweimal darüber entschieden, von wem sie in den kommenden Jahren regiert werden möchten. Doch mehr als 80.000 Menschen waren von diesen Entscheidungen ausgeschlossen. Denn sie leben zwar in Sachsen-Anhalt, besitzen jedoch keine deutsche Staatsangehörigkeit – und somit auch kein Wahlrecht.

"Wir reden nicht von mehr als 80.000 Menschen, die frisch nach Deutschland gekommen sind, sondern zu großen Teilen von Menschen, die seit mehreren Jahren hier leben, die die Sprache gelernt haben, deren Kinder hier zur Schule gehen und die dennoch gesetzlich nicht dazu in der Lage sind, eine Stimme zu haben", sagt Igor Matviyets. "Sie dürfen nicht an Wahlen teilnehmen und sie dürfen auch nicht gewählt werden, um Menschen mit Migrationsgeschichte zu repräsentieren. Das ist eine offene Flanke und Repräsentationslücke."

Nur zwei von 97 Abgeordneten des im Juni 2021 gewählten Landtags sind, wenn man ihren Geburtsort heranzieht, aus dem Ausland. Stephen Gerhard Stehli von der CDU wurde in New York City (USA) geboren und Hans-Thomas Tillschneider von der AfD in Temeschburg (Rumänien).

Die einzigen Landtagsabgeordneten mit Migrationsgeschichte: Hans-Thomas Tillschneider (l.) und Stephen Gerhard Stehli. Bildrechte: dpa

"Dass Menschen mit Migrationshintergrund auf den Listenplätzen keinerlei Chancen hatten, führt dazu, dass die Repräsentation von vielen Menschen in Sachsen-Anhalt in den kommenden fünf Jahren nicht stattfinden wird", sagt Igor Matviyets, der selbst in den Landtag einziehen wollte, aber scheiterte. Auf der Landesliste stand Matviyets nur auf Platz 28.