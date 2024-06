Die geplanten Bauarbeiten an den Unikliniken in Magdeburg und Halle werden insgesamt fast zwei Milliarden Euro kosten. Das geht aus einem Konzept hervor, das das Wissenschaftsministerium erarbeitet hat. Demnach belaufen sich die Kosten für das neue Herzzentrum in Magdeburg und den Neubau des Zentralklinikums auf etwa 1,06 Milliarden Euro. Das Herzzentrum soll den Angaben zufolge 2026 in Betrieb genommen werden und Kardiologie und Herzchirurgie enger vernetzen.