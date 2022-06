Freizeitsport in Sachsen-Anhalt Laut Statistik des LandesSportBundes Sachsen-Anhalt e. V. (LSB) sind insgesamt 345.821 Sportlerinnen und Sportler in Vereinen unter dem Dach des LSB organisiert. Das waren nur rund 470 weniger als ein Jahr zuvor.



Besonders erfreulich sei die Entwicklung bei den Kindern und Jugendlichen. In diesen Altersklassen zählten die Sportvereine 1.818 mehr Vereinsmitglieder als im Vorjahr.



Zum Vergleich: Im ersten Corona-Jahr 2020 hat der organisierte Sport in Sachsen-Anhalt rund 10.000 Mitglieder verloren.