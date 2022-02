Für das, was wir uns teilweise von den Leuten am Telefon anhören müssen, war mein früherer Lohn in meinen Augen deutlich zu niedrig. Man wird oft beleidigt. Es ist auch kein Geheimnis, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Callcentern unter Burnout leiden. Wir sind definitiv unterbezahlt.

Mehr auf dem Konto und gut für die Rente

Dass der Mindestlohn auf zwölf Euro erhöht werden soll, finde ich deshalb sehr gut. Das sind über zwei Euro mehr als der aktuelle Mindestlohn, und ich glaube, davon merkt man dann auch was auf dem Konto. Außerdem ist es gut für die Rente. Ich habe mich schon ein Stück weit damit abgefunden, dass ich im Alter wohl nicht viel Geld haben werde. Es ist keine schöne Vorstellung, dass man eines Tages vielleicht abwägen muss, ob man sich Medikamente oder etwas zu Essen leisten kann.

Für meinen Job empfinde ich zwölf Euro in der Stunde als einen angemessenen Lohn. Gleichzeitig müsste man aber in anderen Bereichen, etwa der Pflege, die Löhne weiter anheben, weil die Menschen dort sehr viel leisten müssen, gerade jetzt in der Corona-Zeit.

Im Herbst will ich in den Job zurückkehren. Wenn ich dann mehr Geld verdiene, wird das wohl vor allem für meinen Sohn ausgegeben. Der Kita-Platz kostet Geld und ein kleines Kind braucht ständig neue Sachen, da reicht das bisschen Kindergeld nicht aus. Mein Partner arbeitet auf Montage, wir sind also zwei Verdiener, dann geht das. Aber ich ziehe den Hut vor alleinerziehenden Müttern, die für Mindestlohn arbeiten müssen. Ich hatte mit dem wenigen Geld schon alleine zu kämpfen."

Zeitungszusteller arbeiten zu Zeiten, zu denen viele andere schlafen. Oft verdienen sie dennoch weniger als 12 Euro. Bildrechte: imago/Panthermedia

Name: Barbara Odermath-Duesberg

Alter: 52 Jahre

Wohnort: Altmark

derzeitiger Stundenlohn: 9,82 Euro plus 10 Prozent Nachtzuschlag

"Ich bin gelernte Dienstleistungsfachkraft im Postbetrieb und lebe seit 2017 in Sachsen-Anhalt. In der Altmark arbeite ich für ein privates Unternehmen als Zustellerin für Zeitungen, Briefe und Werbung. Im Grunde ist es der gleiche Job, den ich früher als Fachangestellte bei der Deutschen Post gemacht habe, nur, dass ich jetzt deutlich weniger Geld bekomme.