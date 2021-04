Linken-Abgeordnete Henriette Quade, die die parlamentarische Anfrage an das Innenministerium gestellt hatte, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass sie zwar grundsätzlich froh darüber sei, dass bei der Polizei in Sachsen-Anhalt nicht so viel Munition verschwunden ist wie bei anderen Behörden. Es sei nun aber wichtig zu erfahren, unter welchen Umständen Munition verschwunden und dann wieder aufgetaucht ist und wie man in der Polizei grundsätzlich mit solchen Fällen umgehe.