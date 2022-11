"Wir sehen uns", das waren die Abschiedsworte nach unserem letzten Treffen Mitte des Jahres. Damals sprach Jens Bullerjahn erstmals in einem Radiointerview öffentlich über seine unheilbare Krankheit. Auf den Füßen bereits langsamer unterwegs, stimmlich schon arg eingeschränkt, aber im Kopf noch hellwach sah er das für sich Unausweichliche kommen:

Ich habe tolle Ärzte, tolle Therapeuten, die Familie, meine Freunde, alle ziehen mit. Das ist bewundernswert. Aber am Ende muss ich mit der Krankheit umgehen, so lange, wie es geht.

Bullerjahn litt an der Nervenkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose). ALS ist eine degenerative Erkrankung des Nervensystems.

Kaum einer hat den Politikbetrieb in Sachsen-Anhalt seit 1990 so mitgeprägt wie der Mansfelder. Der gelernte Elektroingenieur aus dem Mansfeld Kombinat wurde der Strippenzieher der SPD im Land. Er arbeitete sich im Laufe der Jahre hoch zum Finanzminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten und kritisierte den eigenen Laden auch mit klaren Worten, wenn der an den selbstgesteckten Sparzielen vorbeischrammte: