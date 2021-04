NASA-Programm Quedlinburger schickt eigenen Namen zum Mars

Die Erforschung des Mars steckt noch in Ihren Kinderschuhen und nimmt nun langsam Fahrt auf. Erst im Februar ist eine unbemannte Mission der US-Raumfahrtbehörde NASA auf dem roten Planeten gelandet. Die Raumsonde hat aber nicht nur den ersten Mars-Hubschrauber mitgebracht, der schon bald seine Runden über dem roten Planeten drehen soll. Mit an Bord des Mars-Rovers befanden sich auch die Namen von fast elf Millionen Menschen – einer von ihnen wohnt in Quedlinburg.