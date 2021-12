"Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz" – so lautet der volle Titel des Hauses, das Steffi Lemke ab Mittwoch führen soll. Die 53-Jährige aus Dessau hat lange auf diesen Posten hingearbeitet. Lemke hat sich als Artenschützerin profiliert und als Umweltschützerin, die "gegen die Klimakrise kämpft" inszeniert. In ihren bislang 16 Jahren als Bundestagsabgeordnete saß sie durchweg entweder im Umwelt- oder im Landwirtschaftsausschuss – und war stellvertretendes Mitglied im jeweils anderen.

Lemke hat eine eher nüchterne Art. Pathos ist ihr fremd, mit wenigen Ausnahmen: Zuletzt schwor sie den grünen Landesverband auf eine "Epoche von Krisen" ein, die Deutschlands erste rot-grün-gelbe Koalition nun mit "gemeinsamen Problemlösungen" begegnen müsste, sei es in der Corona-Pandemie, in der Außenpolitik oder beim Klima.

Als neue Umweltministerin will sie beim Reizthema "Wolf" Naturschützende, Nutzhierhaltende und Jagende zusammenbringen. Die neue Koalition will zudem ein Artenschutzprogramm auflegen, das auch jene Tiere im Blick hat, die durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien beeinträchtigt werden. Der Kohleausstieg, den auch Lemke auf 2030 vorziehen will, soll "flankiert und eingebettet" werden.

Fachpolitikerin, aber für das Umweltministerium nicht die erste Wahl

Laut "Der Spiegel" war Lemke allerdings nicht die erste Wahl für das Ministerium. Die Grünen-Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck sollen ursprünglich den Außenpolitiker Cem Özdemir als Umweltminister vorgesehen haben. Eine Kettenreaktion entlang der komplizierten parteiinternen Arithmetik brachte Özdemir dann ins Landwirtschaftsministerium – und Lemke, die linke Ostdeutsche vom Fach, eben ins Umweltministerium.

Sie will eng mit Özdemir zusammenarbeiten. Die Situation dafür ist günstig: Erstmals hält eine Partei sowohl das Umwelt- als auch das Landwirtschaftsministerium. Ähnlich und doch anders ist die Situation beim Klimaschutz: Der bleibt zwar ebenfalls in grüner Hand, die Koalition hat ihn aber dem neuen Wirtschaftsministerium zugeordnet.

Der ausgehandelte Koalitionsvertrag sieht viele Aufgaben für Lemke vor, das Klima wandert aber zu Robert Habeck. Bildrechte: dpa

Die Weltklimakonferenzen, die Lemke als Abgeordnete so eng begleitet hat, sind damit vor allem ein Fall für Neu-Minister Robert Habeck. Die neue Ministerin hingegen wird auf der sogenannten Biodiversitätskonferenz um einen globalen Artenschutz ringen. Auch die Endlagersuche für Atommüll in Deutschland fällt künftig in ihre Zuständigkeit.

Anfänge in der DDR-Umweltbewegung

Schon einmal wäre Lemke fast Ministerin geworden, jedoch auf Landesebene. 2016, als die Grünen in Sachsen-Anhalt Teil der Landesregierung wurden, wurde auch ihr Name gehandelt. Den Posten der Umwelt- und Landwirtschaftsministerin übernahm dann aber die bisherige Vorsitzende der Landtagsfraktion, Claudia Dalbert.

Ihre politischen Anfänge hatte Lemke in der Umweltbewegung der DDR. Die gelernte Zootechnikerin arbeitete in den 80ern zunächst als Briefträgerin, machte dann auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur nach und begann ein Studium der Agrarwissenschaften. In derselben Zeit gründete sie die Grüne Partei der DDR mit. Gerade die schlechte Situation der heimatlichen Flüsse Elbe und Mulde war ihr zuwider.

Ab 1994 saß Lemke dann für Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag. Das Mandat erzielte sie zweimal über die Landesliste. In der ersten Regierungszeit von Rot-Grün organisierte sie als Parlamentarische Geschäftsführerin die Arbeit der grünen Bundestagsfraktion. 2001 sprach sie sich gegen eine deutschen Einsatz in Afghanistan aus.

Wahlkampfmanagerin ohne großen Erfolg

Lemke kennt Verantwortung, aber auch Niederlagen. Mit der Bundestagswahl 2002 wechselte sie in das Machtzentrum der Bundespartei, wurde politische Geschäftsführerin der Grünen. Diese blieb sie elf Jahre lang, so lange wie kein anderer Politiker oder Politikerin in einer solchen Position.

2003 war sie Bundesgeschäftsführerin von Bündnis 90/Grüne und er SPD-Generalsekretär, jetzt wird Lemke Teil von Olaf Scholz' Kabinett. Bildrechte: dpa

Lemke leitete mehrere Wahlkämpfe, zuletzt den Bundestagswahlkampf 2013. Obwohl man in Umfragen die gesamte Legislaturperiode hinweg über zehn Prozent, teilweise – nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima – sogar über 25 gelegen hatte, verloren die Grünen am Ende an Zustimmung und landeten bei nur noch 8,4 Prozent. Lemke konnte das nicht verhindern, kehrte dennoch in den Bundestag zurück.

Auch weiterhin einzige grüne Abgeordnete für Sachsen-Anhalt