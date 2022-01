Sachsen-Anhalts Regierung hat sich in einer Sondersitzung am Montag dagegen entschieden, 2G+ in der Gastronomie einzuführen. Wie MDR SACHSEN-ANHALT aus der Staatskanzlei in Magdeburg erfuhr, soll die aktuell gültige Corona-Verordnung in Sachsen-Anhalt um zehn Tage bis zum 28. Januar verlängert werden.

Eine inzidenzunabhängige 2G+-Regelung wird es bei uns nicht geben. Sprecher der Landesregierung Sachsen-Anhalt

Angepasst werden soll in der neuen Verordnung den Angaben zufolge lediglich die jüngst vom Bundesrat beschlossene Verkürzung der Quarantäne-Zeiten. Die aktuelle Corona-Verordnung in Sachsen-Anhalt läuft am Abend des 18. Januar aus.

Hintergrund: Omikron weiter nicht vorherrschend