Das Landeskabinett hatte am Dienstag das letzte Mal in seiner bisherigen Zusammensetzung getagt. Die Landesregierung befindet sich mitten im Wechsel von der bisherigen Kenia-Koalition zu einem Bündnis von CDU, SPD und FDP. Am Montag war der Koalitionsvertrag unterzeichnet worden. Am Donnerstag stellt sich Ministerpräsident Reiner Haseloff im Landtag zur Wiederwahl. Anschließend sollen die Ministerinnen und Minister ernannt und vereidigt werden.