Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich auf mehr Zugangskontrollen einstellen, die regional unterschiedlich ausfallen können. Das sagte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) nach einer Kabinettssitzung am Dienstag. Laut der neuen Corona-Verordnung, die das Kabinett im Grundsatz beschlossen hat, werden die Landkreise und kreisfreien Städte künftig verpflichtet, bei Zusammenkünften in Innenräumen die 3G- oder 2G-Regel anzuwenden und die Testpflicht wieder einzuführen, wenn die 7-Tage-Inzidenz dort bei über 100 liegt und es zusätzlich entweder eine Hospitalisierungsquote von über 5 gibt oder aber die Intensivbetten im Kreis belegt sind. Das gilt auch für Restaurantbesuche.