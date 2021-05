Trotz aller Hoffnung auf Lockerungen: Bei Inzidenzen über 100 greift sofort die Bundes-Notbremse. Erst wenn die 7-Tage-Inzidenz den Wert von 100 an fünf Werktagen in Folge unterschreitet, wird diese wieder ausgesetzt. Haseloff plädierte deshalb dafür, nach den genannten fünf Werktagen noch zwei Wochen als "Vorbereitungsphase" für jene Bereiche einzuführen, die nicht schon über die bisherige 12. Eindämmungsverordnung abgedeckt sind, zum Beispiel Innengastronomie, Hotels oder Fitness-Studios. Erst wenn ein Landkreis circa 14 Tage lang eine 7-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 aufweist, sollen diese Bereiche öffnen dürfen.

Zur Impfstrategie im Land sagte Grimm-Benne, dass die Priorisierungen zumindest in den nächsten Wochen nicht aufgehoben werden sollen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Montag angekündigt, Priorisierung bei den Coronaimpfungen am 7. Juni bundesweit auszusetzen .

Die neuen Regelungen für Sachsen-Anhalt werden am Donnerstag in einer Kabinetts-Sondersitzung beschlossen. Die dann 13. Eindämmungsverordnung des Landes soll am Dienstag nach Pfingsten (25. Mai) in Kraft treten und laut Grimm-Benne voraussichtlich bis zum 20. Juni - also nach der Landtagswahl - gelten. Haseloff schloss eine Lockerung schon vor Pfingsten aus, weil er "einen Jojo-Effekt" bei den Inzidenzen befürchtet.