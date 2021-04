Eine Schwarz-rot-gelbe-Koalition - das gab es in einem Landtag noch nie. Nach einer aktuellen Umfrage des MDR hätte das Bündnis eine hauchdünne Mehrheit. Das liegt auch an einer verhältnismäßig starken FDP. Die gleicht die aktuellen Verluste der CDU in etwa aus.

Sven Schulze ist der Vorsitzende der CDU in Sachsen-Anhalt. Er will sich nicht zu sehr damit beschäftigen, welche Ergebnisse die anderen Parteien erzielen könnten. Auf starke Christdemokraten käme es an.