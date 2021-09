Schutzstatus soll geprüft werden Neue Koalition plant strengeren Umgang mit dem Wolf

Die neue Regierungskoalition in Sachsen-Anhalt will den Schutzstatus des Wolfes prüfen. Die CDU will ihn in das Bundes- und das Landesjagdgesetz aufnehmen und spricht sich für wolfsfreie Zonen aus. Zudem sollen Herdenschutzhunde und Zäune weiterhin gefördert werden.