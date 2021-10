Seit Dienstag hat Staatssekretär Schlömer noch eine weitere Aufgabe: Er wurde zum Chief Information Officer, kurz CIO, berufen. Als CIO ist er Beauftragter für Informations- und Kommunikationstechnologie der Landesregierung. Er vertritt Sachsen-Anhalt auch im IT-Planungsrat, in dem sich Bund und Länder in Fragen der digitalen Verwaltung abstimmen.

Schlömer sieht im Land zwei ganz deutliche Aufgaben: "Es wird um zwei Dinge gehen: Wie digitalisieren wir uns selber, also die digitale Verwaltung. Und als zweite die digitale Gesellschaft in Sachsen-Anhalt: Wir müssen alles tun, damit wir flächendeckend Glasfaser erreichen. Nur so können Menschen an Wissen, Bildung und Informationen teilhaben."