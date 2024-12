Nach Anschlag von Magdeburg Neujahrsansprache von Haseloff: Zwischen Trauer, Solidarität und Zuversicht

31. Dezember 2024, 18:00 Uhr

Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat in seiner Neujahrsansprache der Opfer des Anschlags in Magdeburg gedacht. Dabei lobte er die Solidarität der Gesellschaft nach dem Attentat – und warnte vor einer Spaltung. Haseloff kündigte zudem an, Sachsen-Anhalt werde sich für eine bessere Vernetzung der Sicherheitsbehörden stark machen.