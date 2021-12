Neujahrsansprache des Ministerpräsidenten Haseloff appelliert an Ungeimpfte

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff appelliert in seiner Neujahrsansprache eindringlich an Ungeimpfte. Die Krise könne nur gemeinsam überwunden werden. Aus wirtschaftlicher Sicht sei 2021 sehr gut gelaufen für Sachsen-Anhalt. Die Arbeitslosigkeit sei so niedrig wie seit 1991 nicht mehr.