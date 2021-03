Bei niedrigen Inzidenzen sollten wir regional Öffnungen vorbereiten. Dafür haben wir mit dem Tourismusverband die Grundlagen in puncto Testen und Kontaktnachverfolgung gelegt. Ein entsprechendes Konzept liegt den Kommunen vor. Ministerin Grimm-Benne hat aber völlig Recht: Es ist jetzt völlig obsolet, über Öffnungen zu sprechen. In unserem Bereich gehen die Inzidenzen durch die Decke. In drei bis vier Wochen werden 39- bis 59-Jährige auf den Intensivbetten legen. Alle Statistiken der letzten Wochen zeigen, dass die Wissenschaftler recht behalten haben. Wir dürfen nicht sehenden Auges alles auf Spiel setzen, was wir mit dem Brechen der zweiten Welle so gut geschafft haben.