Mit einer Wahlbeteiligung von gut 37 Prozent stehe man im landesweiten Vergleich sogar ganz gut da, sagt Ulrich. Und das stimmt: Bei keiner der zurückliegenden Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt ist die Marke von 50, in einigen noch nicht mal die von 40 Prozent geknackt worden. Die niedrige Wahlbeteiligung ist aber kein regionales Phänomen, sagt Everhard Holtmann, Forschungsdirektor am Zentrum für Sozialforschung in Halle: "Sie ist in der Regel bei Kommunalwahlen generell niedriger als auf den übergeordneten staatlichen Ebenen des Landes und des Bundes. Man kann sagen, je höher die Ebene von den Kommunen bis zum Bund, desto stärker ist auch über längere Zeitreihen hinweggesehen die Wahlbeteiligung."