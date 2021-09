Der Lokführerstreik bei der Deutschen Bahn führt weiterhin zu großen Zugausfällen. Wie das Unternehmen mitteilte, standen am Sonntag rund 70 Prozent der Züge im Fernverkehr still, regional sind ebenfalls viele Verbindungen gestrichen.

Auch die Nutzer von MDR SACHSEN-ANHALT betrifft und beschäftigt die Situation bei der Deutschen Bahn. Artikel dazu wurden auf der Website und in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen stark kommentiert.

So schreibt ein Nutzer zum Beispiel: "Ich finde den Streik durch die GDL mehr als berechtigt." Ein anderer meint zu den Klagen einiger Pendler: "Was für ein Gejammer: 'Es fahren nur wenige Züge' – was sollen die sagen, die gar keinen Bahnhof haben? Das ist ein Luxusproblem." Und weiter: "Lasst den Lokführern ihren Streik. Dreht doch den Spieß um und boykottiert die Bahn, wenn ihr wollt." Außerdem heißt es: "Lokführer gerecht bezahlen und nicht betrügen – dann läuft alles wieder!"