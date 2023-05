Für Medienrechtler Gersdorf besteht vor allem Gestaltungsspielraum bei der Frage, welche Schwerpunkte die Sender im Programm setzen sollen. So sei es verfassungsrechtlich kein Problem, in Staatsverträgen festzulegen, dass sich die Rundfunk-Anstalten mehr auf Bildung und Information konzentrieren sollen. "Ich möchte, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunkt ein Qualitätsversorger wird", sagte Gersdorf. Die Politik könne hierbei auch festlegen, welcher Anteil an finanziellen Mitteln in diese Bereiche fließen muss und wie viele Sendeanteil sie bekommen sollen.