Was ist eine Enquete-Kommission? Eine parlamentarische Enquete-Kommission kann besonders wichtige Dinge beleuchten. Der Begriff Enquete leitet sich aus dem französischen ab und bedeutet Untersuchung.



In Sachsen-Anhalt besteht eine solche Kommission in der Regel aus 13 Abgeordneten und vier Sachverständigen. Die Bildung von Enquete-Kommissionen ist in Artikel 55 der Verfassung von Sachsen-Anhalt geregelt. Dort heißt es:



"Der Landtag hat das Recht, zur Vorbereitung von Entscheidungen über umfangreiche oder bedeutsame Sachkomplexe Enquete-Kommissionen einzusetzen."