In Sachsen-Anhalt soll teilweise ein verbilligtes 365-Tage-Ticket für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) eingeführt werden. Das hat der Landtag am Donnerstag auf Antrag von CDU, SPD und FDP beschlossen. In einer Probephase soll es jetzt in einer kreisfreien Stadt und im ländlichen Raum getestet werden.