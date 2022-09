Der Vorstand der Landespressekonferenz in Sachsen-Anhalt hat die wiederholten verbalen Angriffe von AfD-Fraktionschef Oliver Kirchner auf Medienvertreter scharf kritisiert. In einem am Donnerstag veröffentlichten Offenen Brief heißt es, mit sachlicher Kritik an der Berichterstattung habe Kirchners Verhalten nichts zu tun.